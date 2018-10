Biglietti e Abbonamenti

RINNOVO ABBONAMENTI

Da sabato 1 settembre a sabato 29 settembre 2018

Gli abbonati a Nuove Atmosfere 2017/2018 possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’abbonamento per la stagione 2018/2019: Turno Verde (13 concerti), al Turno Rosso (9 concerti), Serie Tutti per Uno (3 concerti). Questo diritto di prelazione è inteso per lo stesso turno cui si era abbonati nella passata stagione. Coloro che desiderino cambiare turno possono farlo in questo periodo, nei limiti dei posti disponibili.

NUOVI ABBONAMENTI

Da sabato 6 ottobre a venerdì 19 ottobre 2018

BIGLIETTI

Da sabato 20 ottobre 2018

PREZZI ABBONAMENTI /

Turno verde 13 concerti

settore oro: intero € 300 – ridotto € 270 – Under 30 € 160 – Under 14 € 100

settore blu: intero € 230 – ridotto € 200 – Under 30 € 120- Under 14 € 100

Turno rosso 9 concerti

settore oro: intero € 180 – ridotto € 165 – Under 30 € 100 – Under 14 € 70

settore blu: intero €145 – ridotto €130 – Under 30 €80 – Under 14 € 70

Tutti per uno 3 concerti

settore oro: intero € 36 – ridotto € 33 – Under 30 € 21 – Under 14 € 15

settore blu: intero € 36 – ridotto € 33 – Under 30 € 21 – Under 14 € 15

Impariamo il concerto 16 conferenze + prove aperte

settore oro: intero € 15 – ridotto € 10 – Under 30 € 10- Under 14 € 10

settore blu: intero € 15 – ridotto € 10 – Under 30 € 10- Under 14 € 10

ABBONAMENTO CUMULATIVO

Turno Verde + Tutti per Uno + Impariamo il concerto : 16 concerti + 16 conferenze: SETTORE ORO € 300 / SETTORE BLU € 230

Turno Rosso + Tutti per Uno + Impariamo il concerto: 12 concerti +16 conferenze: SETTORE ORO € 200 / SETTORE BLU € 170

I biglietti saranno in vendita da sabato 20 ottobre 2018

PREZZI BIGLIETTI/

Turno Verde

SETTORE ORO intero € 30/ ridotto € 28 /Fidelity Card €25 / under 30 € 20

SETTORE BLU intero € 25 /ridotto € 22/ Fidelity Card €20 / under 30 € 15

Under 14 € 5

Turno Rosso

SETTORE ORO intero €25/ ridotto € 23/ Fidelity Card €20 / under 30 € 20

SETTORE BLU intero € 20/ ridotto € 18 / Fidelity Card €15/ under 30 € 12

Under 14 € 5

Serie Tutti per Uno

SETTORE ORO € 25/ ridotto € 23/ Fidelity Card €20 / under 30 € 15

SETTORE BLU intero € 20/ ridotto € 18/ Fidelity Card €15/ under 30 € 12

Under 14 € 5

PROMOZIONI E AGEVOLAZIONI

Carta del Docente e 18app: Sei un docente o hai 18 anni?

Stampa il voucher nella sezione spettacoli dal vivo e portalo in biglietteria con una copia del tuo documento di identità. NB gli abbonamenti sono disponibili esclusivamente presso la biglietteria della Fondazione Toscanini.

Biglietti anche sul sito www.biglietteriatoscanini.it. In caso di abbonamento cumulativo, servirà un voucher per ogni singolo turno.

Fidelity Card: i titolari di Fidelity Card Toscanini possono acquistare nuovi abbonamenti (1 per tessera) e biglietti (2 per tessera) a prezzo ridotto per i concerti organizzati direttamente dalla Fondazione Toscanini. Le riduzioni in vigore non sono cumulabili.

Ai concerti con mamma e papà: ingresso gratuito per bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto che acquista un biglietto a prezzo intero. Promozione valida per il turno rosso.